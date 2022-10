La doctora Eliana Diná es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Nefrología. Ella tiene una impronta como investigadora principal en varios protocolos sobre insuficiencia renal

Aunque llegó a la Nefrología con la idea de acortar el tiempo especializándose fuera del país, la doctora Eliana Diná ha hecho invaluables aportes en esta rama de la medicina. A la fecha ha encabezado cerca de cien trasplantes, y en un futuro cercano iniciará los trasplantes cadavéricos en el Cibao.

La directora de la Unidad de Nefrología, Diálisis y Trasplantes del Hospital Metropolitano de Santiago, es la única dominicana con la designación del FASN (FelloW) América Society of Nephrology, y pertenece a varios boards o grupos de expertos en Latinoamérica, como el de OPS para enfermedad renal temprana, y la Sociedad Latinoamericana como experta en Nefropatía Diabética.

1. Punto de partida

Tuve una infancia literalmente feliz. Crecí en un hogar de gente trabajadora, con muchas limitaciones económicas, pero sobraba el amor. Mi papá muchas veces sacrificó su bienestar por nosotros, por ejemplo fui a Disney cuando lo abrieron, no me tocaba, estudié en el colegio De La Salle y no me tocaba, porque papá no tenía la capacidad económica; cuando uno está muchacho no mide la magnitud de un sacrificio, pero cuando ve para atrás se da cuenta de la trascendencia que tuvo. Él siempre me decía tienes que soñar, tienes que aspirar, y mamá por igual, fueron padres que fomentaron mucho el buen uso de la libertad”.

2. Duelo

Algo que me impactó fue la muerte de mi abuela. Ella murió cuando yo tenía 13 años, de cáncer de mama; era una mujer muy buena, de alma muy limpia, muy servicial, también muy desprendida y la que me escondía debajo de su cama cuando me querían dar una pela. Siempre me decía tú vas a ser una doctora famosa, porque desde pequeña quería ser doctora, ella vio tal vez lo que yo no vi. Mi abuela me levantaba de madrugada a escuchar el rosario en una emisora transatlántica, mi devoción por la oración la aprendí de ella”.

Cada día rezo camino al hospital, pido mucha fortaleza a Dios para tener tolerancia, claridad, paciencia, ponerme en los zapatos del otro”. Doctora Eliana Diná

3. Medicina

Me tocó estudiar en PUCMM cuando tenía una escuela de medicina pequeña, éramos 30 compañeros, eso nos hizo muy sólidos a todos; inolvidable en mi vida que fui del primer grupo que la universidad eligió para irse a rotar a Estados Unidos y eso fue de mucha trascendencia porque empecé a ver el mundo de la medicina en grande, con muchas oportunidades, eso me marcó y me dio aspiraciones para salir del país cuando me graduara. Me fui a hacer Cardiología, esta llevaba tres años de Medicina Interna que es la especialidad troncal para las otras especialidades, cuando me faltaban tres años me dije que no quería pasar seis años fuera, porque se pasa mucho trabajo, y empecé a buscar una especialidad de 2 años, me decidí por nefro, cuando llegué habían 2 nefrólogos en la ciudad, realmente sabía que con la nefrología podría hacer muchos aportes a la ciudad”.

4. nacimiento de mis hijas

Creo que como toda mujer el nacimiento de un hijo es el momento más trascendental en la vida, tú conoces el amor, sabes lo que es desprenderte. A mí me tocó tener mi primera hija haciendo la especialidad fuera del país. Rompí la membrana el día que me entrevisté para hacer Nefrología porque me impacté mucho cuando me dijeron le subimos un año. O sea que como quiera iban a ser 6 años; fue de mucha lucha porque había que cuidar la niña, estudiar, amanecer en el hospital, teníamos que turnarnos en la noche. Ella es una persona demasiado cuadrada, muy lineal y algunas veces cuando le digo no seas tan cuadrada, me acuerdo que yo la hice así, porque como tenía que hacer tantas cosas, cuando yo no estaba le dejaba una lista de responsabilidades y todavía ella hace la lista; la menor fue un regalo, porque tiene una inocencia genuina, ella aligera y resuelve todo, es la chispa de la casa”.

5. segunda oportunidad

Estoy casada por segunda vez, con Nicolás Batlle, una persona que conozco desde los 7 años, estudiamos medicina juntos, nos graduamos juntos, nos fuimos cada uno por su lado y nunca nos confundimos gracias a Dios, porque eso nos permitió tener una relación tan transparente ahora, yo digo mi segunda oportunidad porque Dios me ha dado demasiado, me mandó un compañero que es un padre para mis hijas, una persona excepcional, que soporta mi vida y mis horarios, mis ausencias, mi mal genio. Dentro de eso están mis nuevas hijas, él tenía dos hijas de edades similares a las mías, llegaron a complementar muchas cosas, son dos personas diferentes a las mías, pero con cualidades muy bonitas y que faltaban aquí, una de ellas vivió con nosotros hasta que se casó”.

6. salud de su padre

Dice mi mamá que mi papá está vivo porque soy médico, vamos a decir que ella tiene razón, mi papá debe haber tenido 25 internamientos, veinte gravedades, una parada cardíaca, y anda dirigiendo el mundo, incluso me tocó entrarlo en diálisis, lo cual no es una decisión fácil pero yo sabía que era lo que él necesitaba en ese momento, hemos ido saliendo a camino, ha ido recuperándose y le doy gracias a Dios por la salud de ellos; para mí es un momento tan trascendental porque la presencia de ellos en la vida de nosotros es insustituible”.

7. pandemia

Otro punto más que inolvidable, marcador para todos los que vivimos este tiempo, es la pandemia, nosotros nos definimos como mejor familia después de esta, porque aparte de que nos tuvimos que atrincherar trabajando, tuvimos que asumir todo el trabajo del hospital, también teníamos la responsabilidad de la casa, yo duré 7 meses sin ver a mi papá porque no quería contaminarlo. Mi esposo y yo estuvimos en primera línea de covid en el HOMS, llegar y quitarnos la ropa afuera de la casa era algo usual, nada raro para nosotros, pero asimismo aprendimos a acercarnos más, en vez de verlo como una maldad, fue un momento de oportunidad, de crecimiento”.

8. familia extendida

Mi familia es muy corta, mi mamá no tiene hermanos, mi papá tiene 4 hermanos, unos tuvieron hijos, otros no, no hay mucho por donde extender; le agradezco mucho a mi familia, siempre han estado ahí siendo el sostén de todos; pero inolvidable en mi vida es mi familia extendida, tenemos la suerte de tener un grupo muy selectivo, que cada quien sabe que está ahí y sabe lo que son en nuestras vidas, amigos de la infancia, amigos que hemos conseguido en el camino, amigos que hemos conseguido en los últimos tiempos, la familia extendida para mí es maravillosa porque me hacen mucho soporte para poder hacer todo lo que hago, para yo poder brillar tengo que tener toda esa gente atrás, igualmente todo el personal que trabaja conmigo, estoy aquí sentada y hay 25 gente dializándose ahora mismo, entonces estoy aquí por esa plataforma que tengo”.

10. logros profesionales

Yo no esperé nada de lo que ha pasado en mi carrera, soy feliz cada día con lo que hago, trabajando, los logros se dan solo. Con la gente que trabaja conmigo. Con las anécdotas de pacientes puedo escribir un libro, tengo desde momentos felices hasta momentos muy tristes. Me marcan todos los días, como un niño que me diga que quiere estar grande para darle un riñón a su papá, o un paciente que te dé las gracias por los años de vida extra que le diste, o un paciente que te dé las gracias porque lo mandas a morir dignamente a su casa, que el paciente confíe en mí, que los familiares confíen en mi es el principal reto. Me acaban de elegir presidente de la Sociedad Dominicana de Nefrología, en 40 años nunca había habido nadie del Cibao, subí con el monumento atrás y la PUCMM en un data show, eso es a nivel nacional; a nivel internacional tengo muchas investigaciones médicas, estoy registrada como investigadora en República Dominicana, con muchos trabajos publicados de cuando los medicamentos se van a aprobar”.

La justicia divina es la más grande, la factura que pasa Dios es la peor, nunca hago justicia terrenal, Dios se encarga de ubicar las cosas”. Doctora Eliana Diná

10. docencia

Di clases en PUCMM desde el 87 al 92, mientras estudiaba. Cuando regresé en el 99 hasta la fecha, digo que ese es mi hobby, doy clases a las 7 de la mañana puntual. Nunca paso lista, nunca falta un alumno, se quedan horas de más en las prácticas en el hospital. La educación es el arma más poderosa para transformar los pueblos,porque el conocimiento es lo único real que tienes que tener. Eso es lo que trato de pasarle a los muchachos. Cuando gente brillante se muere joven, todo ese conocimiento se desperdicia, entonces siempre he dicho que mi compromiso es transmitir lo que yo sé, para que pueda crecer y pueda expandirse. Por eso doy clases, además me rejuvenezco, los muchachos me mantienen el día, me llena mucho de gozo. Pienso que después de los sacerdotes y los médicos, los maestros son los que tienen la mayor cercanía de poder transformar la vida de una persona, porque le siembras a los muchachos y esa siembra va a crecer, yo lo vivo porque gracias a Dios tengo muchos alumnos en el mundo entero, y cuando los veo, les digo a ellos mi éxito es que ustedes sean exitosos”.

“La seguridad social tiene una protección para trasplante, ya los pacientes no tienen que invertir prácticamente nada, anda por 3.5 millones de pesos la cobertura de trasplante”. Doctora Eliana Diná

Trasplantes

iniciarán trasplantes cadavéricos

“Los trasplantes en la República Dominicana comenzaron en el Cibao en el año 1986 cuando el doctor Ortiz hizo el primero, pero son muy demandantes, hizo 6 en un programa, pero es poco sostenible física y económicamente a través del tiempo.

Doctora Eliana Diná

Cuando regresé al país con entrenamiento en trasplante, hice tres en la Clínica Corominas, donde empecé. El HOMS me dio la oportunidad de hacer la Unidad de Nefrología como yo la quisiera, me dio la plataforma de poder tirar para adelante. Al principio pasamos mucho trabajo porque todavía el gobierno no tenía programa de medicamentos de alto costo, los pacientes tenían que buscarlo, pero gracias a Dios hemos ido avanzando.

El personal con que laboro son los que hacen mi vida inolvidable, al igual que los estudiantes porque me dan con que tirar para adelante”. Doctora Eliana Diná

Hacer trasplantes implica más trabajo, lo que deja es cansancio. Algo que me marcó es que paré los trasplantes dos años porque llegó un momento que pensé me iba a desangrar, hasta que una paciente me dijo que no podía ser tan mezquina. Que si Dios me ha regalado el don, porque lo negaba, eso me dio duro y volví a hacerlos. Cuando uno ve el resultado vale la pena. Andamos bordeando los 100 trasplantes.

Estamos ahora mismo embarcados en el proyecto cúspide de mi vida, iniciar con el trasplante cadavérico en el Cibao. Nosotros somos dadores de órganos a Santo Domingo, es decir de la gente que fallece y tiene muerte cerebral donamos los órganos, ahora estamos ultimando los detalles para iniciar trasplantes cadavéricos en el Cibao, eso no es del HOMS ni es mío, es de la región, cualquiera puede necesitar una córnea, una piel para un quemado, eso le puede tocar a cualquiera, y falta muy poco. Estamos trabajando arduamente en la campaña de donación”.