Ozuna dijo que están a la espera de una segunda prueba hecha a Bonnat. El doctor Pineda explica que es Ostarine y GW501516

Zacarías Bonnat se encuentra en la ciudad de Montreal, Canadá, a la espera de los resultados de una segunda prueba a la que fue sometido tras dar positivo al uso de una sustancia prohibida a principios de diciembre del año pasado.



En tanto, en el país la Federación Dominicana de Levantamiento de Pesas (Fedompesas) lamenta la situación por la que atraviesa su integrante de la selección nacional y que lo mantiene fuera de importantes competencias este año, entre las que se citan los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador, El Salvador, así como los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile.



“Estamos a la espera de esos resultados. Es una situación no favorable por la que Zacarías está atravesando. Tenía muchos planes y metas por delante que cumplir, pero debido a esta situación todo se ha paralizado”, dijo William Ozuna, presidente de Fedompesas.



La Agencia Internacional de Pruebas, entidad que trabaja en conjunto con la Federación Internacional de Levantamiento de Pesas, informó del positivo del pesista de Monte Plata, mientras se encontraba en el Campeonato Mundial que se celebró en Bogotá, Colombia, entre el 5 y el 16 de diciembre.



El medallista olímpico de Tokio 2020 (plata en la categoría 81 kilogramos) falló a la prueba de Testostelone (Ram 140) que es un modulador selectivo del receptor de Andrógenos.



“Zacarías es una de las grandes promesas que tienen la pesas en toda el área de Centroamérica y el Caribe y lo ha demostrado en varias competencias”, puntualizó el federado.



Zacarías es uno de dos atletas que han dado positivo al uso de sustancias prohibidas. El caso más reciente fue de la saltadora Ana José Tima. A la atleta de 33 años, la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU por sus siglas en inglés) le notificó de dos pruebas a las que dio positivo, que fueron detectadas en el pasado mes diciembre a las sustancias Ostarine y GW501516.



El doctor Milton Pineda, presidente de la Federación Dominicana de Medicina Deportiva (Fedomede), señaló que la Ostarine es una sustancia desarrollada con efectos perfectamente comparables a los esteroides anabólicos. Le permite ser usado, no solo en tratamiento de enfermedades, sino también en el mundo del culturismo y deportivo.



Sobre el GW501516 indicó que este medicamento fue incluido en la lista de sustancias prohibidas por la Agencia Mundial de Antidopaje (AMA), debido a que no está aprobada para uso clínico por el riesgo de desarrollar tumores malignos y es fácil de conseguir en el mercado negro.