El pool pagó ayer 144 mil 380 pesos, más las partes con cinco, a quienes acertaron con los seis caballos ganadores, en las carreras en el Hipódromo Quinto Centenario.



Un total de tres cuadros acertaron a los seis ganadores: Just A Step (3); Lieutenant (3); El Protector (2); Big Awesome (5); All Good (7) y Two Twenty Wells (3). Con cinco ganadores, el pago fue de 3 mil 244 pesos, por parte. Hubo 89 ganadores con cinco ejemplares.



En la primera carrera, se impuso Just A Step (3), del Establo Don Beto Racing. Llevó la monta del jinete Antonio Holguín. En la segunda carrera, ganó Lieutenant (3), del Establo Mely I.



En la tercera carrera, el primero en cruzar la meta fue El Protector (2), del Establo Don Beto Racing. Llevó sus riendas el jinete Roger Fidel, quien siguió las instrucciones del entrenador Antonio Meriño. En la cuarta carrera, Big Awesome (5) superó al resto. El alazano del Establo Emma Elena tuvo al jinete José F. Rojas sobre la silla. En la quinta carrera, el vencedor fue All Good (7), del Establo Emma Elena. José F. Rojas fue su jinete. En la sexta carrera, dominó Two Twenty Wells (3), del Establo El Oju. Lo montó el jinete Luis F. Peña.



Antes del inicio de las carreras hubo un minuto de silencio a la memoria de cuatro amantes del hipismo en el país, recientemente fallecidos: Jesús Castillo Jiménez (padre del jinete Jimmy Jiménez); los groomers José Rodríguez Almonte (Capitán) y Cándido Caro (Sapayaso). También José Ureña (comunicador por redes sociales).