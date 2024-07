Hoy se celebrará en el Hipódromo Quinto Centenario la cartelera hípica que fue pospuesta el pasado martes (2-7-2024), como medida de precaución, debido al paso cercano al país del huracán Beryl.



Seis carreras se disputarán en el llamado Majestuoso de Las Américas, desde las 3:30 p.m. En la primera carrera (1,300 metros) competirán seis ejemplares: Tsunami P. (1); Ocean Power (2); La Rubia del Swing (3); Bruce Jr. (4); Inshallah (4); y Rocci And Lissa (6), la favorita del Consenso Hípico para llevarse los laureles del triunfo.



En la segunda (1,200 metros) verán acción cinco equinos: Quiet Ready (1); Mashka (2); Majestic Corredor (3); Inquieto (4); Say When Sammy (5). La favorita de los expertos, Atabey Lea (6), fue retirada el martes, afectada de catarro. Quiet Ready (1) pasa a ocupar su puesto como ejemplar favorito para ganar la prueba.



En la tercera (1,700 metros) se medirán cinco cuadrúpedos: My Great Love (1); Cabuya B. (2); Jaiden D. (3); Wells To Wells (4); y Lady Elah (5). El potro Jaiden D. (3) es el favorito del Consenso Hípico. En la cuarta (1,700 metros) irán a la lucha cinco ejemplares: Golden Trébol (1); Terremoto P. (2); Sochi Summer (3); Forbidden Candy (4); Don Elías (5). La yegua Sochi Summer (3) es la favorita de los entendidos. En la quinta carrera (1,400 metros) se batirán 6 competidores: Kimura (1); Linguist (2); Peggity (3); Time Of Peace (4); All Good (5); Compressor (6), el favorito de la mayoría de los más conocedores de asuntos hípicos en el país.



En la sexta carrera (1,700 metros) habrá cinco combatientes: Vuelve Cristian P. (1); Champañera (2); My Cousin Ana (3); Cañobanda (4); The Queen Gascue (6). El ejemplar Cañobanda (4) es el favorito de la prueba, según los expertos.



El Poolpote para hoy tiene un monto acumulado de RD$7,545,735.62 (aproximadamente). Eso incluye RD$283,717.00 de los tickets caducados en el pasado mes de junio. El pool de 5 (Pick 5) tiene un acumulado de RD828,617.00 (aproximadamente).