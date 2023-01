Los abogados de Usain Bolt, el ocho veces campeón olímpico en las pruebas de velocidad, revelaron ayer que más de 12.7 millones de dólares han desaparecido de la cuenta que mantenía en una firma privada de inversiones en su natal Jamaica y que las autoridades de la isla están investigando. El abogado Linton P. Gordon suministró a The Associated Press una copia de la carta enviada a Stocks & Securities Limited en la que se reclama la devolución del dinero.



Gordon dijo que la cuenta de Bolt llegó a tener 12,8 millones de dólares, pero que ahora refleja un saldo de apenas 12,000 dólares. Amenazaron con entablar recursos civiles y penales si el dinero no es devuelto dentro de un plazo de 10 días. Stocks & Securities Limited no respondió de inmediato a una consulta en procura de comentarios.



En su web, la compañía pide que todos los clientes dirijan consultas urgentes a la Comisión de Servicios de Jamaica, entidad que investiga al fondo. La firma dijo que descubrió al fraude a comienzos de este mes y que varios de sus clientes podrían haber perdido millones de dólares.