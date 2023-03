La selección dominicana de fútbol recibirá hoy a Belice, a partir de las 6:00 de la tarde, en el Estadio Panamericano de San Cristóbal, partido correspondiente a la sexta y última fecha de la fase de grupos de la Liga de Naciones de Concacaf 2022-2023.



El duelo será de trámite para completar el calendario del grupo D de la Liga B de esta competición internacional. El costo de las boletas es de 200 pesos y estarán a la venta en las taquillas del estadio.

República Dominicana viene de igualar el pasado jueves ante Guayana Francesa en condición de visitante y buscará cerrar con una victoria su participación en la presente Liga de Naciones de Concacaf en la que no pudo alcanzar el boleto a Copa Oro 2023.



Tras cinco jornadas disputadas en el grupo D correspondiente a la Liga B, Guayana Francesa marcha líder invicta con 11 puntos, seguida de Guatemala con 10, República Dominicana es tercera sumando cinco unidades y cierra Belice con un punto. El elenco patrio entrenó sábado y domingo en horario matutino en el Complejo del Atlético Pantoja.



El seleccionador nacional, Marcelo Neveleff expresó que “nos falta que los muchachos tengan un poquito más de calma en el área, creo que en el partido vs Guayana Francesa se han creado más ocasiones que en los partidos anteriores y siento que cuando empiecen a caer los goles ellos van a entrar en confianza y ya no estarán pensando tanto en los que erran. Los partidos los preparamos siempre de la mejor manera para dar el 100 por ciento y ante Belice no será la excepción”.



La selección nacional salió victoriosa dos por cero en el duelo que sostuvieron ambos conjuntos en la primera jornada de esta Liga de Naciones de Concacaf el pasado 2 de junio de 2022 en Belmopán. Los anotadores fueron Jean Carlos López a los 20’ minutos y Dorny Romero sobre la fracción 67’.