Mauricio Macri, expresidente de Argentina y del Boca Juniors, habla de la formación que debe tener el niño en este deporte

El fútbol en la República Dominicana sigue viviendo su mejor momento. Todo esto gracias al desarrollo que en los últimos ocho años ha experimentado este deporte en el país.



No quedarse ahí es parte del trabajo que se debe seguir implementando para su mayor consolidación. Así lo expresa Mauricio Macri, expresidente de Argentina y expresidente del Boca Juniors, uno de los equipos de mayor éxito en esa nación suramericana.



“La formación del talento es primordial, pero ese trabajo tiene que venir desde las escuelas, desde los barrios. Esa es una de las claves del fútbol, pero debe ser enfocado desde la docencia, en síntesis, la educación debe ser integral” indicó Macri. Expresó que en el país hay que darle acceso a una gran cantidad de niños a inculcarles el amor por este deporte desde pequeños y para lograr ese objetivo contar el respaldo del Gobierno dominicano es de sumo interés.



“Hay que darles acceso a todos los chicos dominicanos para que pateen una pelota para ver qué pasa y dónde terminan. Para eso cada escuela puede tener una infraestructura en la cual deban practicar el fútbol. Si vemos hoy en día ya no son solamente los varones que practican el fútbol, están las chicas y hasta grandes ligas femeninas hay en todo el mundo”, sostuvo el exmandatario argentino.



Macri participó en un encuentro con el presidente de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), ingeniero Manuel Estrella, y con el máximo rector de la Federación Dominicana de Fútbol, Rubén García. “Me parece crucial que el estado ponga la plata (el dinero) que haya y que la ponga ahí en el comienzo de esa educación complementándolo en lo académico”, expresó.



De su lado, el ingeniero Estrella señaló que promover el fútbol desde la base es primordial para ese crecimiento al que Macri se refiere.



“Tenemos una deficiencia en los equipos profesionales donde se resisten a tener formativas, pero la realidad es que esas formativas te dan el beneficio de que te forma jugador, te hace fanaticada y hasta te genera ingresos para poner una escuela”, expuso el presidente de la LDF.



Puso como ejemplo que en Santiago, Cibao FC no tenía una escuela y la que existía era la del Real Madrid “y todo el que iba al Cibao era con la potencialidad de jugar en el equipo superior y que de cien salía al menos uno”.



“El restante, en muchas de las ocasiones se mandaban para sus casas y luego los padres nos decían que los dejaran y la solución era que si pagaban se quedaba en esa escuela y aquellos que se quedaban de gratis eran los buenos y que pasaban a ser parte del equipo”, agregó.



Estrella sostuvo que si no hacían formativa en el club profesional no generaban esa pasión que al día de hoy existe. “Al estadio va mucha gente, pero tenemos 700 niños haciendo fútbol y que los obligamos a ir y esos mismo niños llevan a sus padres, hermanos y amigos”.



Durante el desarrollo del encuentro, que contó con la presencia de ejecutivos de los equipos que accionan en el torneo de primera división de la LDF, uno de los momentos más emotivos fue cuando Jorge Rolando Bauger le mostró tres camisetas de diferentes equipos y selecciones de Argentina, lo que le trajo buenos recuerdos.