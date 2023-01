Marcelo Neveleff habla sobre los planes con la selección absoluta, así como de los dos compromisos en la Liga de Naciones

Hace unos años que Gabriel Marcelo Neveleff vino de visita a la República Dominicana invitado por un amigo. Entonces se dio cuenta de lo valioso que es el fútbol en este país con una historia por alrededor de 70 años. El tiempo pasó y hoy día Neveleff le agradece a Dios por tenerlo de regreso a este lugar y con una responsabilidad muy especial como la de dirigir la selección absoluta masculina y a la vez ser un mentor de las categorías inferiores en ambas ramas.



“Este es un lugar que he buscado y más por la valía que tiene este deporte aquí”, señaló el nuevo director técnico de nacionalidad argentina. “El fútbol en este país tiene su historia y desde hoy vamos a crear una tradición y el fútbol dominicano lo vamos a poner bien arriba, en el Caribe y en el mundo”, agregó el veterano capataz.



Se considera una persona privilegiada por lo que ha recibido a lo largo de varios años ligado al mundo del fútbol y una de ellas es poder trabajar con la selección nacional, la que, a su juicio, está colmada de grandes talentos.



A pesar de esos elogios, Neveleff reconoce que es poco el tiempo y los partidos que tiene el combinado tricolor para afrontar como se debe los retos por venir, entre estos la Liga de Naciones, a celebrarse el próximo mes de marzo.



“Lo primero es que vamos a tomar estas fechas FIFA, que es en marzo, para hacer lo mejor posible, ganar los partidos y ver dónde estamos parados, pero al mismo tiempo es para evaluar la clase de jugadores que tenemos. Aún no conozco a los jugadores de la selección. Será el 20 de marzo cuando tenga la oportunidad de convocarlos y a la vez conocer a cada uno”, indicó Marcelo. El primer partido de la selección absoluta dominicana en la Liga de Naciones será ante Guyana Francesa el día 23 de marzo y el 26 ante Bélice en suelo patrio.



“Al menos tengo un esquema de cómo es el equipo dominicano, así como los rivales a los que habrá de enfrentarse en la Liga de Naciones y el plan que voy a hacer con ellos es de que vengan, entrenen, tratar de mostrarles la manera de salir hacia adelante en estos primeros dos partidos. No queremos ponernos de mal humor o lamentarnos si los resultados no se dan”, señaló.



Reconoció que el encuentro en Guyana será “bien difícil” ya que será el primer rival que habrán de enfrentar y tendrán que prepararse como si se tratase de un partido final. “Yo vine aquí para desarrollar jugadores y técnicos, pero también vine porque soy un tipo competitivo y obviamente que esos dos partidos vamos a tratar de hacer lo mejor para sacar esos seis puntos y ver luego dónde estamos parados”, sostuvo el director técnico.



Neveleff ha estado involucrado con equipos como el Miami FC (ayudante de campo), Fort Lauderdale Strikers de la NASL (director técnico) y viene de trabajar como coordinador de categorías juveniles y director técnico de la reserva del Orlando City SC de la Major League Soccer (MLS), organización en la que estuvo desde junio de 2019.



Ídolos en la selección



Para Neveleff está claro que en las selecciones sub-17 y sub-20 está el futuro del combinado de mayores. “En esa parte no hay problemas. No hay ninguna presión. Ellos vendrán ahora y vendrán a entrenar, Vamos a tratar de mejorar lo que hasta el momento se ha hecho, pero donde sí vamos a poner mucha energía, como cuerpo técnico es en la sub-17 y sub-20, donde hay mucho material, mucho futuro y mucho potencial”, expresó Marcelo, quien fue contratado por un período de cuatro años como director técnico de la selección nacional de mayores por la Federación Dominicana de Fútbol (Fedofútbol).

Manifestó que es en estas dos categorías es donde existen más talentos para que en el mañana se conviertan en las caras del fútbol dominicano.



“En la sub-17 y sub-20 hay dos o tres que van a ser ídolos. El material que hay aquí es impresionante y es una de las cosas que me hizo venir a este país a trabajar. Hay muchas proyecciones en los jugadores. De eso, entre dos o tres años volvemos a hablar”, señaló el dirigente argentino de 59 años (9 de marzo de 1963).