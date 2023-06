Email it

La “Roja” goleó 5-0 a la tropa tricolor durante el partido amistoso celebrado en el estadio Sausalito de Viña del Mar

La selección chilena no tuvo mayores complicaciones y goleó por 5-0 a República Dominicana, en el amistoso internacional que disputaron anoche en el estadio Sausalito de Viña del Mar y que marcó el segundo de los tres encuentros pactados por la Roja en la fecha FIFA de junio.



Este fue apenas el tercer partido para Marcelo Neveleff como director técnico de la selección de mayores tricolor.



República Dominicana afrontará la próxima Liga de Naciones de Concacaf a partir del mes de septiembre.

En los primeros minutos, el equipo nacional nuevamente mostró un buen manejo de balón, ante un elenco chileno que decidió refugiarse en su campo y esperar la recuperación del balón para tratar de dañar con balones largos y la opción de un contragolpe.



Fue en esta dinámica cuando Diego Valdés se escapó por la banda derecha y sacó un centro que encontró a Ben Brereton (12’), quien definió de manera acrobática y se vio beneficiado por un desvío en un zaguero rival que terminó dejando sin chances al arquero dominicano para la apertura de la cuenta.

Poco después, un mal despeje de la zaga caribeña y una salida horripilante del arquero le permitió a Brereton (17’) anotar de cabeza el segundo de la jornada. Con eso, el equipo chileno siguió presionando para aumentar el marcador y encontrar mejores situaciones.



Luego, un buen desborde de Bruno Barticciotto encontró a Brereton (26’) con un centro potente y el atacante nacional definió con fuerza para firmar su primer triplete con la Roja en su carrera.

La primera de la visita fue a los 33’, cuando Edarlyn Reyes se pasó a toda la línea media y defensiva de la Roja a punta de velocidad y voluntad para soltar un potente zurdazo que obligó a Gabriel Arias a estirarse para mandar el balón al tiro de esquina.



En el cierre de la primera etapa, un penal de Reyes sobre Juan Delgado le permitió a Barticciotto (44’) ejecutar desde los 12 pasos y, con un disparo que mandó al arquero al otro poste, anotó su primer tanto con la Roja, algo que emocionó a Marcelo Pablo, su padre, en las gradas del Sausalito.



En el complemento, el ingreso de Alexis Sánchez por Breretron cambió la dinámica en la ofensiva nacional. Esto permitió que Barticciotto (58’) aprovechara una gran jugada colectiva iniciada por el tocopillano y con un derechazo arriba puso el quinto de la noche.



Alexis pudo celebrar su tanto a los 64’, pero le sacaron un gol desde dentro del arco y, al no haber VAR, no hubo revisión de la jugada. Con el paso de los minutos, el juego cayó en el dominio de la Roja y la nula intención del elenco caribeño de hacer daño. Pitazo final y la Roja superó con creces el desafío de superar a un rival más débil como el cuadro dominicano. l TNT SPORTS