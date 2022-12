Email it

Los mensajes de condolencias por la muerte del brasileño Edson Arantes do Nascimento “Pelé”, ícono mundial del fútbol y tres veces campeón en la Copa del Mundo, han llegado hasta el Sudeste Asiático y Oceanía.



La página oficial de la Liga Tailandesa en Facebook dedicó el viernes un mensaje de pésame para Pelé, al que definió como una “leyenda” del fútbol.



La cuenta de Twitter de Asean Football, con más de 10.000 seguidores en el Sudeste Asiático, recordó lo que dijo Pelé cuando murió Maradona en 2020: “Un día espero que podamos jugar al fútbol juntos en el cielo”.



El mensaje viene acompañado con una viñeta en la que aparecen Pelé y Maradona jugando al fútbol en el cielo.



La federación australiana de fútbol Football Australia también expresó el viernes “su tristeza” al saber el fallecimiento de Pelé: “Descanse en paz”.



Por su parte, el equipo neozelandés Auckland City FC retuiteó un mensaje de la cuenta oficial de Pelé que termina con las palabras en portugués “amor, amor e amor, para sempre”.



OFC Oceanía, organización dedicada al fomento del fútbol en el Pacífico Sur, expresó sus condolencias a la familia y amigos de Pelé y recordó que el astro brasileño llegó a marcar 77 goles en 92 partidos con la selección de Brasil.



Pelé falleció el jueves a los 82 años en el Hospital Israelita Albert Einstein, de Sao Paulo, por un fallo multiorgánico causado por el cáncer de colon que le fue diagnosticado hace un año.



Emotivo minuto de silencio



Antes del partido en el que Real Valladolid perdió 2-0 ante Real Madrid, se llevo a cabo un emotivo minuto de silencio en recuerdo de Edson Arantes do Nascimento, ‘Pelé’, fallecido este jueves a los 82 años, con la presencia en el estadio José Zorrilla de sus compatriotas Ronaldo Nazario, Vinicius Junior y Rodrygo Goes.