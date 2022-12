Email it

Carlos Rodón va camino al Bronx, un movimiento que en teoría les daría a los Yankees una de las más formidables rotaciones de abridores de la Liga Americana.



Rodón y los Yankees llegaron ayer a un acuerdo por seis años y US$162 millones, le dijo una fuente a Mark Feinsand de MLB.com. El acuerdo, que no ha sido anunciado formalmente por el club, incluye una cláusula que le permite a Rodón vetar cualquier cambio.



El movimiento para quedarse con el zurdo de 30 años es la segunda gran contratación del invierno para los Yankees, luego de que firmaron a Aaron Judge por nueve años y US$360 millones durante las Reuniones Invernales.



Mientras negociaban ese acuerdo, el principal propietario de los Yankees, Hal Steinbrenner, le prometió a Judge que podía satisfacer sus deseos y hacer más para mejorar el roster. Con Rodón, Steinbrenner cumplió con su palabra.



Rodón era considerado por la mayoría como el mejor abridor que quedaba en el mercado de agentes libres, luego de que Jacob deGrom firmara con los Rangers y Justin Verlander se mudara a los Mets. “Es realmente bueno”, dijo el manager de los Yankees, Aaron Boone, durante las Reuniones Invernales en San Diego. “Realmente bueno”.



Los Mets retienen a Nimmo



Brandon Nimmo se mostró entusiasmado ayer por seguir con los Mets de Nueva York, quienes le garantizaron 162 millones de dólares.



Y su agente Scott Boras habló de la diferencia de negociar con el nuevo dueño Steve Cohen y no con el antiguo régimen de la familia Wilpon.



“Nuestro deporte necesita alguien como Goliat. Debemos tener Goliats”, enfatizó Boras durante una conferencia de prensa para anunciar el nuevo acuerdo de Nimmo. “Pueden ver a Steve Cohen colgado del edificio Empire State. Tal vez no es Steve Cohen, sino Steve Kong”.