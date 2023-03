Las aspiraciones de República Dominicana de avanzar hasta la siguiente ronda del Clásico Mundial de Béisbol se vieron desvanecidas anoche luego de que Puerto Rico la eliminara con una victoria 5-2.



Ante esta situación, el manejo del equipo por parte del dirigente Rodney Linares comenzó a ser cuestionado una vez concluyera el partido.



“Tuvimos la oportunidad de ganar el juego. Llegamos a tener las bases llenas sin outs con el medio de la alineación bateando. Todo lo que pasó hoy (anoche)… el que quiera echarme la culpa que me la eche. Yo soy el dirigente del equipo de la República Dominicana y tomo responsabilidades de todo lo que pasó”, expresó Linares durante la acostrumbrada rueda de prensa tras concluir el encuentro.



Reconoció el esfuerzo que todos sus jugadores hicieron para que el equipo dominicano pudiera estar en la siguiente ronda, pero no fue lo que sucedió.



“Los muchachos lo dieron todo. Lo dejaron todo en el terreno. Se entregaron bien a fondo. Tuvimos los jugadores que entendíamos tomarían los turnos buenos pero no fue así”, dijo el capataz del equipo tricolor.



Citó el caso de Rafael Devers, quien en los cuatro partidos en los que vio acción como designado bateó dos imparables en 16 turnos con una carrera anotada, dos transferencias y tres transferencias.

“Vuelvo y repito, toda la culpa es mía por no hacer un cambio de bateador emergente por Devers. Si lo tuviera que hacer otra vez, lo haría igual. Siempre confié en los muchachos. Perdimos la serie y nadie está más decepcionado que yo ahora mismo”, expresó Linares.



De su lado, Juan Soto calificó de “fracaso” la derrota sufrida por República Dominicana ante Puerto Rico. “Al final del día alguien tiene que ganar. Alguien tiene que perder. Nosotros vinimos aquí con la mentalidad de ganar y no fue lo que esperábamos, pero ellos (Puerto Rico) jugaron muy buena pelota al igual que Venezuela. A veces hay que quitarse la gorra y reconocer lo que ellos han hecho”, señaló Soto.



Durante la serie, el jardinero de los Padres de San Diego fue uno de los jugadores que cargaron con parte de la ofensiva de República Dominicana en el Clásico, conectando de jonrón en dos de los cuatro partidos que tuvo la selección criolla en este certamen mundialista.



“Para mí fue una derrota, pero también fue un gran aprendizaje viendo con qué calidad de peloteros y cómo jugamos la pelota para los venideros años”, expresó Soto.



República Dominicana participó por quinta ocasión en el Clásico Mundial de Béisbol, justa que se llevaron de manera invicta (8-0) en 2013.

Edwin Díaz se lesiona tras cerrar gran victoria

El cerrador puertorriqueño Edwin Díaz tuvo que ser sacado en silla de ruedas del terreno de juego tras aparentemente sufrir una grave lesión al celebrar la victoria de su equipo contra la República Dominicana en el Clásico. Díaz se puso a festejar alrededor del montículo con sus compañeros tras lanzar un noveno inning perfecto de tres ponches para sellar el triunfo 5-2 que les dio a los boricuas la clasificación a los cuartos de final.