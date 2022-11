Como si se tratara de una premonición, Cristian Javier salió el miércoles al terreno del Citizens Bank Park de Filadelfia a hacer realidad las palabras de sus padres, que le aseguraron que lanzaría un juego sin hits ante los Filis de Filadelfia en la Serie Mundial.



“Mi padre y mi madre me dijeron que yo iba a tirar un no hitter hoy (el miércoles)”, dijo, con voz entrecortada, un emocionado Javier en declaraciones a la retransmisión estadounidense tras este histórico partido que acabó con victoria de los Astros de Houston (0-5). Javier lanzó en el primer juego sin hits combinado en la historia del Clásico de Otoño.



Este es además el segundo partido sin permitir imparables desde el juego perfecto lanzado por Don Larsen, de los Yanquis de Nueva York, el 8 de octubre de 1956, ante los Dodgers de Brooklyn.



“Creo que eso me mantuvo enfocado, como que era algo que yo tenía que regalarles a ellos en el día de hoy, y gracias a Dios tuvimos ese éxito”, afirmó.



Con esta victoria, los Astros igualaron a dos triunfos la contienda con los Fiils por el título de campeones de las Grandes Ligas.



Javier, que ponchó a nueve y otorgó dos bases por bolas en las seis entradas sin hits en las que laboró, se combinó con su compatriotas Bryan Abreu (una entrada de tres ponches) y Rafael Montero (un capítulo sin imparables) además de con el cerrador Ryan Pressly, que regaló un boleto antes de concluir la novena entrada.



Javier, quien también fue parte de un partido sin hits ante los Yanquis el pasado 25 de junio, dio crédito a los receptores puertorriqueños Christian Javier y Martín Maldonado por su desempeño en ambos encuentros.



“Me ha ido bien siempre con Vázquez y con Maldonado, ellos me llevan a un buen ritmo y me saben llamar las jugadas. Los dos me han ayudado bastante”, resaltó.



Consciente de la importancia de una victoria este miércoles luego de la derrota que sufrieron en el tercer partido de la serie el martes, Javier destacó la actitud con la que sus compañeros asumieron la derrota y salieron en busca del triunfo.