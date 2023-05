Email it

Con el pasar de los juegos, el dominicano Christopher Morel ingresa cada vez más en una historia bien selecta del béisbol, con una racha que pocas veces se ha visto.



“¿Alguien lo ha hecho? No lo sé”, preguntó el abridor de los Cachorros, Drew Smyly, sobre el momento de Morel. “Realmente no sé qué más se podría decir sobre Morel”.



Lo que está haciendo el cañonero de 23 años no es juego, considerando que acaba de escribir su nombre junto a un par de miembros del Salón de la Fama y una leyenda de los Cachorros, en el triunfo por 7-2 sobre los Mets.



Morel conectó un jonrón de 383 pies en el séptimo inning del partido del martes, su noveno cañonazo en apenas 12 encuentros. Desde 1900, un solo jugador ha conectado más vuelacercas en sus primeros 12 choques de una temporada: Mike Schmidt (11) en 1976.



Junto con Morel, Luis González (2001, D-backs) y Larry Walker (1997, Rockies) son los otros que han empalmado nueve cuadrangulares luego de 12 juegos.



Asimsimo, es el primer Cachorro desde el también dominicano Sammy Sosa en dar al menos un bambinazo en cinco partidos consecutivos. Sosa lo hizo entre el 3 y 8 de junio de 1998, durante la temporada en la que logró un tope personal con 66 tablazos. “Yo ni había nacido”, dijo entre risas Morel, quien nació en 1999.



Morel ha conectado al menos un hit en los 12 partidos que ha disputado en el año, con lo que iguala un récord para los Cachorros para iniciar una campaña, que impuso Hank Sauer en 1954.



Ha anotado al menos una carrera en sus primeros 12 encuentros del año. Es la segunda seguidilla más larga en la historia del club, detrás de la de Sauer (13) en 1954.



Morel es el primer jugador en la historia de Grandes Ligas – sí, en la historia – en dar hit y anotar carrera en cada uno de sus primeros 12 compromisos de una temporada.