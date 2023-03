Trea Turner y Paul Goldschmidt lideraron la ofensiva con jonrones y cuatro carreras remolcadas cada uno. Van ante el ganador entre México y Japón

A punta de batazos, con dos jonrones de Trea Turner, otro de Paul Goldschmidt y uno de Cedric Mullins, Estados Unidos avanzó por segunda vez a la final del Clásico Mundial de Béisbol al vencer anoche 14-2 a Cuba en el IoanDepot Park de Miami.



En un partido inédito en el Clásico Mundial, la novena norteamericana, que venía de eliminar un día antes a Venezuela, no dio muestras de cansancio y demostró porqué es la actual campeona.



Ahora el equipo de Mark DeRosa enfrentará en la final el próximo martes al ganador del choque de hoyentre Japón y México. El partido se jugó en medio de las protestas protagonizadas por integrantes del exilio cubano en Miami.



DeRosa abrió con Adam Wainwright y por Cuba Armando Johnson envió al montículo a Roenis Elías. La novena de la isla atacó desde el primer ‘inning’ cuando ocupó las almohadillas tras sencillos de Roel Santos, Yoán Moncada y Luis Robert Jr. Luego Alfredo Despaigne recibió base por bolas y Santos anotó la primera carrera del juego. Pero Estados Unidos no se quedó atrás y remontó cuando Mookie Betts recibió a Elías con doble y Goldschmidt le bateó jonrón.



Otro vuelacercas, esta vez de Turner, produjo el 1-3 en la segunda entrada.



Miguel Romero entró por Elías en el tercer ‘inning’, pero puso el rancho a arder y Estados Unidos amenazaba con seguir de largo. Lo que logró con un hit de Pete Alonso para que la cuarta llegara con Nolan Arenado. A Romero le pidieron la pelota y entró Carlos Viera a calmar la marea, pero Kyle Schwarber anotó la quinta carrera tras elevado de sacrificio de Tim Anderson.



Cuba no hallaba cómo dominar a su rival que en la cuarta entrada hizo dos más con Goldschmidt y Arenado.



Con el 1-7 en contra, el equipo de Johnson que llegó descansado desde su último partido el miércoles en Tokio, ya había utilizado a cuatro lanzadores en cuatro ‘innings’, tras el ingreso de Ronald Bolaños que sacó el último out de ese periodo.



Cuba tomó aire y anotó la segunda carrera por obra de dos de sus grandesligas: ‘hit’ de Andy Ibáñez ante Miles Mikolas que Moncada aprovechó para llegar a ‘home’.



Pero los de DeRosa sumaron dos más en el quinto episodio contra Elián Leyva después de un sencillo de Goldschmidt.



Turner volvió a conectar jonrón y tres ‘rayitas’ más entraron en la registradora estadounidense. Casi que de inmediato, Mike Trout inauguró a Frank Álvarez con un doble que significó la decimotercera carrera en los pies de Betts.



En la octava entrada Cedric Mullins bateó un jonrón solitario para el definitivo 2-14 que le dio el pase a la final a Estados Unidos, que apenas empleó tres pitchers que se dosificaron gracias a su efectividad y a la amplia ventaja que le dieron sus bates.



Mientras que Cuba utilizó a siete lanzadores y aunque conectó doce ‘hits’ su ofensiva fue estéril.