Nelson conectó su cuadrangular 460 de su carera en GL. Sandy lanzó juego completo de tres hits y cinco ponches

Manny Machado pensó que había solicitado una pausa cuando el reloj de pitcheo marcaba ocho segundos. El árbitro del plato Ron Kulpa opinó lo contrario, y le cantó un strike automático, el tercero, para poner fin al primer inning. El toletero estelar de San Diego se disgustó y comenzó a discutir. Dijo algo que no le gustó a Kulpa, quien lo expulsó.



Y ese no fue el único momento dramático y desagradable para los Padres, que dilapidaron una ventaja de cuatro carreras y cayeron 8-6 ante los Diamondbacks de Arizona. La derrota siguió al desmoronamiento del bullpen que trataba de preservar la ventaja heredada por un debut decente de Yu Darvish.



El venezolano José Herrera remolcó con un sencillo la carrera de la ventaja en el octavo inning, cuando los Diamondbacks fueron ayudados por cuatro robos y un par de errores para anotar cuatro veces. Josh Rojas anotó la última carrera al robarse el home como parte de un doble hurto. Rojas conectó tres imparables y produjo dos carreras.



Nelson Cruz sustituyó a Machado. Disparó su primer jonrón de la temporada y el número 460 de su carrera para convertirse en el jugador dominicano activo con más cuadrangulares y el segundo en las Mayores, solo por detrás del venezolano Miguel Cabrera con 507.



La expulsión de Machado fue la primera relacionada con el reloj de pitcheo en la historia. El dominicano se ajustaba los guantes de bateo y pidió tiempo cuando el reloj cambiaba de ocho a siete segundos. Para entonces, un bateador tiene que estar enfrentando al pitcher, bajo las nuevas reglas adoptadas para esta campaña con el fin de agilizar el ritmo del juego.



“Yo pedí el tiempo. Si lo ven, levanto la mano a los ocho segundos”, dijo Machado. “Supongo que no fue suficiente para que me lo concedieran”. Kulpa no otorgó el tiempo y marcó el out. El dominicano Machado comenzó a discutir, y el mánager Bob Melvin llegó para protestar.



Se preguntó a Machado qué dijo para que Kulpa lo expulsara. “Eso queda entre él y yo”, respondió el pelotero, quien fue echado por décima vez en su carrera dentro de las mayores.



Machado cometió la primera infracción al reloj de pitcheo en la pretemporada. Terminó desestimándola, tras conectar dos hits en aquella fecha. Esta vez, las consecuencias fueron más serias. “Obviamente él dijo que yo pedí tiempo muy tarde, cuando faltaban siete segundos”, dijo Machado. “Es su opinión. Yo sé lo que vi y lo que sentí. Sé que tenía tiempo suficiente para pedir tiempo y no lo conseguí”.



Alcántara lució impecable



Sandy Alcántara lanzó el primer juego completo de la temporada en las mayores, una gema de tres hits que llevó a los Marlins de Miami hacia una victoria de 1-0 sobre los Mellizos de Minnesota. El dominicano, ganador del trofeo Cy Young de la Liga Nacional en 2022, lanzó seis de los 36 juegos completos de las Grandes Ligas durante la campaña anterior. Esta vez, recetó cinco ponches y regaló un boleto en un juego que duró una hora y 57 minutos, el más breve de la incipiente temporada.



El venezolano Avisaíl Garcia conectó un cuadrangular en el segundo inning, para la única carrera del encuentro.



El abridor Kenta Maeda, quien se perdió la campaña anterior tras someterse a la cirugía de Tommy John, repartió nueve ponches antes de marcharse en la sexta entrada por una dolencia aparente en un brazo. Maeda (0-1), quien no lanzaba desde el 21 de agosto de 2021, toleró tres hits y realizó 79 lanzamientos.

Alcántara (1-0) efectuó 100 lanzamientos, de los que 68 fueron strikes. Se recuperó de una actuación de cinco innings y dos tercios en el juego inaugural ante los Mets, en el que aceptó tres carreras y expidió cuatro boletos.



Contreras brilló en la lomita



Roansy Contreras lució en la loma, Ji Hwan Bae logró el primer jonrón en su carrera y los Piratas de Pittsburgh vencieron el martes 4-1 a los Medias Rojas de Boston. Bryan Reynolds bateó su tercer cuadrangular en dos duelos para respaldar también la labor de Contreras (1-0), quien limitó a los Medias Rojas a tres hits en cinco entradas y dos tercios.



El dominicano retiró a 13 rivales en fila luego de permitir una carrera en el primer acto. David Bednar sacó los últimos tres outs para acreditarse su tercer salvamento. El garrotazo de Reynolds ante Nick PIvetta (0-1) depositó la pelota en el bullpen de Boston y colocó la pizarra 3-1 en el tercer episodio. Añadió un sencillo remolcador en la séptima entrada. Boston, que anotó al menos seis carreras en cada uno de sus primeros cuatro duelos, anotó sólo una, mediante un rodado en que fue retirado Masataka Yoshida en el primer capítulo..



Toronto quiebra racha de derrotas



Yusei Kikuchi y cuatro relevistas limitaron a los Reales de Kansas City a una carrera y cuatro hits y los Azulejos de Toronto rompieron una racha de tres derrotas al vencer 4-1 en el regreso de Whit Merrifield a Estadio Kauffman.



Matt Chapman acertó 3 de 4 con un doble para Toronto, y Merrifield conectó un doble y anotó la carrera de la ventaja en su primer partido en la ciudad donde pasó la mayor parte de siete temporadas antes de ser canjeado en agosto pasado. Kikuchi (1-0) permitió una carrera y tres hits y retiró al lateral en orden tres veces en sus cinco entradas. Franmil Reyes puso a los Reales en el tablero en el segundo con su primer jonrón con el uniforme de Kansas City, un tiro de 455 por encima de las fuentes en el centro izquierdo. Reyes se había ido de 6-0 en sus dos primeros juegos con los Reales.



Sirí se fue para la calle para Tampa



Luke Raley, Josh Lowe y Yandy Díaz conectaron jonrones en la novena entrada cuando los invictos Rays de Tampa Bay se recuperaron para vencer el martes 10-6 a los Nacionales de Washington Raley conectó su tercer jonrón en dos noches, una línea al jardín izquierdo al abrir el noveno contra el taponero de Washington Kyle Finnegan (0-1) para empatar el marcador a seis. Lowe siguió con un jonrón al segundo piso entre el centro y el derecho. Con dos en la base y un out, Díaz coronó el estallido con un jonrón de tres carreras entre el jardín izquierdo y central.



José Siri también fue profundo y Randy Arozarena tuvo dos dobletes productores por los Rays, que mejoraron a 5-0 y extendieron el mejor comienzo en la historia de la franquicia.