Email it

El dirigente del Licey pone énfasis en el picheo. Valora sus veteranos para luchar en el venidero torneo otoño-invernal

José Offerman ha estado al frente del entrenamiento de los Tigres del Licey desde el primer día y lo que ha visto lo ha dejado muy sorprendido.



“Contamos con un buen material para este torneo”, dijo Offerman a elCaribe luego de concluir las prácticas de ayer en el Estadio Quisqueya. “Contamos con un buen núcleo de jugadores con vasta experiencia en nuestro torneo, así como de nuevos talentos que hemos seleccionado en el draft”, agregó.



Los Tigres saldrán desde este sábado con la meta de lograr su corona 23 y así convertirse en el equipo más ganador en la historia de la pelota otoño-invernal. Su primer partido será contra el Escogido en el Estadio Quisqueya, con los escarlatas como dueños de casa.



“Nos encontramos en los pasos finales para completar el equipo. Tenemos mucho talento para elegir. Junto a ellos, estamos listos para la pelea”, dijo el veterano dirigente, que estará en su segunda temporada seguida al frente del club azul.



Los Tigres contarán, desde el inicio, con los veteranos Emilio y Jorge Bonifacio, Yeison Ascencio, Anderson Tejeda, Michael de León, así como con los lanzadores César Valdez, Esmil Rogers y Jairo Ascencio, entre otros.



“Siempre he dicho que la estructura de un equipo comienza con el picheo. Siempre y cuando un equipo tenga buen picheo hay forma de estructurar el resto. Lo más difícil es tener ofensiva y no contar con picheo. Uno siempre trata de que el picheo sea lo que domine”, expuso.



Pero el capataz, nativo de San Pedro de Macorís y con experiencia de 15 temporadas en las Grandes Ligas, no solo tuvo palabras de elogio para los veteranos. Ponderó lo que puedan dar los jóvenes Bryan Peña, Juan Daniel Encarnación y Axel Sánchez, seleccionados en el recién celebrado sorteo de Lidom. “Fue una gran sorpresa ver a una gran parte de esos jugadores con el equipo desde el primer día de entrenamiento. Estos muchachos llegaron en excelentes condiciones y listos para la batalla”, sostuvo Offerman.



La última ocasión que los Tigres se proclamaron campeones fue en 2016-2017 ante las Águilas. “Estamos trabajando con muchos detalles del juego. Trataremos de buscar lo que nos pueda hacer ganar partidos, ya sea con el juego pequeño, con el picheo o con la corrida de bases. El objetivo es hacer las cosas de la mejor manera posible y esos talentos jóvenes con los que contaremos serán piezas de mucha importancia para lograr ese objetivo”, señaló.