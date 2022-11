Email it

Los Nets suspendieron a Kyrie Irving por al menos cinco juegos sin paga, dijo ayer el equipo en un comunicado. “Durante los últimos días, hemos hecho repetidos intentos de trabajar con Kyrie Irving para ayudarlo a comprender el daño y el peligro de sus palabras y acciones, que comenzaron cuando él publicitó una película que contenía un odio antisemita profundamente inquietante”, dijo el equipo en su declaración. “Nos consternó hoy, cuando se nos dio la oportunidad en una sesión de medios, que Kyrie se negara a decir inequívocamente que no tiene creencias antisemitas, ni reconocer material de odio específico en la película. Esta no fue la primera vez que tuvo la oportunidad para aclarar pero falló”, dijeron los Nets. “Tal falta de repudiar el antisemitismo cuando se le da una oportunidad clara de hacerlo es profundamente perturbador, va en contra de los valores de nuestra organización y constituye una conducta perjudicial para el equipo. En consecuencia, opinamos que actualmente no es apto para ser asociado con las redes de Brooklyn”.