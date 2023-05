Con 33 puntos y 11 rebotes de Jayson Tatum, Boston venció anoche a Miami para alargar la serie a un quinto juego, que se celebrará mañana

Los Celtics se aferran a la épica. Ninguna franquicia en la historia de la NBA ha logrado remontar un 0-3 en una serie de ‘playoffs’, pero Boston se dio una oportunidad anoche al triunfar por116-99 en el campo de los Miami Heat, con una lluvia de 18 triples que impidió a los locales blindar su billete para las finales (1-3).



Con los Denver Nuggets ya a la espera de conocer a su rival por el anillo, los Celtics dispararon sus porcentajes desde el arco en el Kaseya Center de Miami y anotaron 19 por los ocho de los Heat para darse una nueva oportunidad y llevar la serie de vuelta al TD Garden. Necesitan sumar otras tres victorias consecutivas para lograr una hazaña sin precedentes en la NBA.



Curiosamente, sí se registró en el béisbol de las Grandes Ligas (MLB) y con los Medias Rojas de Boston como protagonistas. En 2004, remontaron un 0-3 en la serie contra los Yanquis de Nueva York y acabaron coronándose campeones.



El balance es de 0-150 para los equipos que iban perdiendo 0-3 en una serie ‘playoffs’, pero los Celtics lucen un 3-0 en partidos de vida o muerte en esta postemporada y dieron un golpe en la mesa impulsados por 33 puntos, once rebotes y siete asistencias de Jayson Tatum.



Fue el héroe del séptimo partido contra los Sixers de Filadelfia, cuando metió 51 puntos, conectó cinco de los 18 triples de unos Celtics que anotaron diez tiros más desde el arco que los Heat.



Los Celtics tiraron por encima del 50 % desde el campo y con un 40 % de acierto desde el perímetro, con 17 puntos de Jaylen Brown, 16 de Derrick White y 12 del dominicano Al Horford.



A los Heat se les atragantó el triple (8 de 32) y no les bastó con los 29 puntos, nueve rebotes y cinco asistencias de Jimmy Butler.



Gabe Vincent aportó 17 y Caleb Martin 16, mientras que Bam Adebayo no pasó de los diez puntos, sin anotar en la segunda mitad.



Multan a Jimmy Butler



La estrella del Miami Heat, Jimmy Butler, fue multado con US$25,000 por no hablar con los medios de comunicación después del Juego 3 de las finales de la Conferencia Este, anunció ayer la NBA.

Butler ha estado en el centro de la increíble racha de postemporada del Heat, sembrado número ocho, llevando al equipo a un triunfo de otra aparición en las Finales de cara al cuarto partido contra los Boston Celtics anoche.