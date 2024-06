Los New York Knicks acordaron con los Brooklyn Nets el fichaje de Mikal Bridges a cambio de Bojan Bogdanovic y elecciones del draft.



Los Knicks se refuerzan con Bridges, exjugador de los Phoenix Suns, entre otros, y enviaron a los Nets del técnico español Jordi Fernández cuatro elecciones de primera ronda del draft no protegidas y una protegida de 2025. La operación prevé además un intercambio de elecciones en el draft de 2028 y una elección de segunda ronda del draft de 2025.



Bridges, de 27 años, refuerza a unos Knicks que este año alcanzaron la segunda ronda de los ‘playoffs’, en la que fueron eliminados por los Indiana Pacers.



El fichaje siguió a una semana activa en movimientos. El base agente libre OG Anunoby tiene la intención de firmar un contrato por cinco años y $212.5 millones de dólares para regresar a los New York Knicks, dijeron fuentes a Adrian Wojnarowski de ESPN.



El acuerdo incluirá una opción de jugador y una cláusula de cambio, dijeron las fuentes.