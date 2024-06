Nueva York. Los Atlanta Hawks escogieron como número uno del draft de la NBA de 2024 al francés Zaccharie Risacher.



Nacido en Málaga (España), Risacher tomó así el relevo de su compatriota Victor Wembanyama, que fue el número uno del año pasado con los San Antonio Spurs.



Esta es la primera vez que la NBA divide el draft en dos días diferentes: este miércoles se celebra la primera ronda y el jueves tendrá lugar la segunda.



Hijo del exjugador Stéphane Risacher, quien entre otros equipos formó parte del Unicaja de Málaga, Risacher le ganó finalmente la partida a otro francés, Alex Sarr, que también se postulaba como candidato al número uno.



Sarr, de los Perth Wildcats de Australia, no tuvo que esperar mucho para escuchar su nombre en el draft ya que fue elegido en el número dos por los Washington Wizards.



Risacher, que jugaba en el JL Bourg fracnés, aterriza así en la NBA de mano de unos Hawks que se encuentran en tierra de nadie: todavía no han iniciado una reconstrucción, tampoco son un conjunto competitivo en el Este y sus dos estrellas (Trae Young y Dejounte Murray) parecen estar en el mercado.



Por su parte, los Houston Rockets escogieron con el número tres al estadounidense Reed Sheppard (Kentucky).



Puede que Risacher no sea un verdadero jugador de “proyecto”, pero en el futuro inmediato el enfoque estará en desarrollar su cuerpo y completar su manejo del balón y su conciencia defensiva.



Si bien Risacher no es un atleta de primer nivel, se mueve bien lateralmente y debería poder oscilar entre ambas posiciones de alero en la NBA. En esta etapa, se proyecta más como un jugador de rol a largo plazo, en lugar de una opción número uno o incluso número dos en un equipo contendiente, pero eso no es un desprecio por su potencial a largo plazo.

Bam Adebayo firmará extensión US$166 MM

Bam Adebayo, uno de los mejores jugadores defensivos de la NBA y que pronto se convertirá en dos veces olímpico de Team USA, tiene la intención de firmar una extensión de tres años y US$166 millones con el Miami Heat cuando se levante la moratoria de la liga sobre tales movimientos durante la temporada baja, según múltiples reportes.