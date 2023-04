La maestra dominicana del pincel expone desde hoy a las 6:00 pm en la Sala Gilberto Hernández Ortega, del Centro Cultural Perelló, en Baní.



Hay una Elsa figurativa y una Elsa abstracta. Ambas son una sola Elsa Núñez. Ambas tendrán espacio en esta exposición que ha sido curada por Amable López Meléndez.



La Maestra de la pintura dominicana no ha dejado de pintar, y será el momento para ver algunas de sus nuevos lienzos. “Son atracciones y figuraciones lo que se ha incluido. En lo figurativo hay cosas recientes, está el ciclo ‘Durante la pandemia’, del cual hay dos obras, aunque pinté como 10. Además hay abstracciones recientes sobre la tierra, sueños. Hay una obra que se llama ‘Mi sueño en una noche de verano’, una abstracción que se utilizó para la invitación”, explicó la Premio nacional de Artes Plásticas del 2015.



Ante una pregunta sobre los azules que usa en algunas de las obras incluidas, admite: “Siempre he usado los azules y violetas. Pero ahora los azules los trabajé mucho, sobre todo en la época de la pandemia”.

Ante una pregunta sobre qué fue lo más importante que le dejó la pandemia, manifestó: “Pensar que el hombre a veces se olvida. No sé, puede que hay mucha gente que no crea. Pero Dios le dio un aviso al hombre para que reacciones. Y creo que la pandemia ha sido como una reflexión para el hombre. Para que medite sobre el asunto de que no somos eternos. De que podemos estar vivos hoy y mañana no estar. Que la pandemia se llevó a mucha gente, se llevó familiares, amigos. Es como una etapa de reflexión. Aunque ya aparentemente ha desaparecido pero es un aviso”.



Una Elsa cabizbaja, reflexiva, seria, aparece en una de las obras de esa etapa. “Esa fue cuando la pandemia estaba en su buena. Pero hay otra en la que está acostada, que titulé ‘No temas, duerme tranquila, que el Señor tiene el control’. Eso fue al comienzo, cuando teníamos la inquietud de ser contagiados y la familia también. He pintado varios. Algunos de ellos se vendieron y no aparecen en la exposición. Pintar me sirvió para alejar la angustia. Todo eso me sirvió de inspiración”, abundó. “Creo que el artista en los tiempos de angustia produce más, como me pasó a mí por allá por el 65”, aclaró.



Aseguró, por otra parte: “Siempre ha sido una apasionada de la ecología del tema de la Tierra. Siempre ha predominado en mí esa inquietud por el planeta; por lo que el hombre está depredando, esos dones que Dios le dio. Por ejemplo los ríos. Hay uno que se llama Río en extinción. Tengo otra serie que se llama ‘Mundo ecológico y astral’”.



Distintas series



“‘Exaltación a la naturaleza’ es la serie en la que ha venido trabajando este año de manera febril. En esta serie los azules protagonizan la profundidad en la que nacen islas, nubes y accidentes geográficos”. Con ‘Hay un país en el mundo’ hace un guiño a esa maravillosa serie abstracta que entregara hace unos cinco años. En ‘Noche de luna llena (Torero)’ de la Colección del Museo de Arte Moderno, está a medio camino entre lo abstracto y lo figurativo.