Diciembre es el mes de la Navidad. En Perú se trata de una fecha muy celebrada en varias regiones del país y una de las más comerciales. Es por esa razón que en las calles y en diversos locales será usual escuchar villancicos alusivos a la época navideña.

Pero la música de la Navidad no solo invade los locales de comercio, sino también en las escuelas, eventos navideños y los hogares. Si eres de los que vive la Navidad al máximo y deseas tener una playlist completa revisa las 20 canciones clásicas que hemos recopilado.

1. Feliz Navidad

Esta pieza musical es la más conocida en Latinoamérica y fue creada por el cantautor puertorriqueño José Monserrate Feliciano García, más conocido como José Feliciano. Su letra ha sido interpretada por diversos artistas y bandas.

Esta es la versión cantada por el reconocido grupo “Los Toribianitos”.

2. El burrito sabanero

Es una composición creada por el músico venezolano Hugo Blanco Manzo. Te compartimos parte de la letra.

“Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén”.

3. Campana sobre campana

Es un villancico bastante popular, el cual transporta a todos a las épocas festivas de Navidad.

“Campana sobre campana y sobre campana una. Asómate a la ventana, verás el niño en la cuna. Belén, campanas de Belén que los ángeles tocan ¿Qué nuevas me traéis?”

4. Los peces en el río

“Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver al Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer”.

5. Jingle Bells

“Jingle bells, jingle bells. Jingle all the way

Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh

Hey! Jingle bells, jingle bells. Jingle all the way

Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh”.